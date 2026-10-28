Tàu sắt dài khoảng 40m mắc cạn tại bờ biển Cam Bình

Một tàu sắt dài khoảng 40m gặp sự cố bánh lái, trôi dạt vào bờ biển Cam Bình (phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) và mắc cạn. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 2 thuyền viên.

Tàu sắt mắc cạn tại bờ biển Cam Bình, tỉnh Lâm Đồng

Sáng 28-10, người dân đi tắm biển phát hiện một tàu sắt trôi dạt vào bờ biển Cam Bình nên báo công an địa phương.

Theo thông tin ban đầu, đây là tàu hút cát mang tên Đ.T, dài khoảng 40m, rộng khoảng 10m. Tại hiện trường, mũi tàu va vào đá, khoảng một nửa thân tàu nằm trên bãi cát. Mạn phải bị thủng, kê trên một tảng đá; phần đầu và đáy tàu cũng có một số vết thủng nhỏ.

Mạn phải của tàu bị thủng, kê trên một tảng đá

Theo UBND phường Phước Hội, thông tin trao đổi với các đơn vị liên quan cho thấy tàu đang di chuyển qua vùng biển này thì hỏng bánh lái, mất khả năng điều hướng và trôi dạt vào bờ.

Ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 2 thuyền viên. Đại diện phương tiện thông báo chưa cần hỗ trợ khẩn cấp, đang chờ thủy triều dâng để xử lý, đưa tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng chuyên trách để theo dõi, quản lý.

TIẾN THẮNG