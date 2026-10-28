Xã hội

Mưa lớn, triều cường dâng cao ở Cà Mau khiến nhiều nơi ngập sâu

SGGPO

Sáng 28-10, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường, khu dân cư ở khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Clip Mưa lớn, triều cường gây ngập ở Cà Mau

Qua ghi nhận, tại các phường An Xuyên, Hòa Thành và Lý Văn Lâm, các tuyến đường bị ngập sâu tại ngã tư Hùng Vương - Phan Ngọc Hiển, ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Ngọc Hiển, ngã tư Trần Hưng Đạo - Bùi Thị Trường; đường Tôn Đức Thắng, đường Châu Văn Liêm, đường Nguyễn Công Trứ… Cao điểm từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.

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Khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Ngọc Hiển bị ngập sâu

Do nhiều tuyến đường bị ngập trên 30cm nên việc di chuyển khó khăn, nhiều xe bị chết máy, dẫn bộ.

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Xe bị chết máy do đường ngập sâu

Theo Đài khí tượng thủy văn Cà Mau, mực nước trên các sông, rạch trên địa bàn đang lên theo triều và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm thủy văn có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến 30-10.

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Khu vực bến xe Cà Mau bị ngập

Mực nước cao nhất dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3 từ 0,05m – 0,35m. Phạm vi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, rạch; một số tuyến đường có cao trình thấp.

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Cà Mau mưa kết hợp với triều cường làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu xe đi lại khó khăn xe chết máy dẫn bộ

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