Mưa lớn, triều cường dâng cao ở Cà Mau khiến nhiều nơi ngập sâu

Sáng 28-10, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường, khu dân cư ở khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Clip Mưa lớn, triều cường gây ngập ở Cà Mau

Qua ghi nhận, tại các phường An Xuyên, Hòa Thành và Lý Văn Lâm, các tuyến đường bị ngập sâu tại ngã tư Hùng Vương - Phan Ngọc Hiển, ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Ngọc Hiển, ngã tư Trần Hưng Đạo - Bùi Thị Trường; đường Tôn Đức Thắng, đường Châu Văn Liêm, đường Nguyễn Công Trứ… Cao điểm từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.

Khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Ngọc Hiển bị ngập sâu

Do nhiều tuyến đường bị ngập trên 30cm nên việc di chuyển khó khăn, nhiều xe bị chết máy, dẫn bộ.

Xe bị chết máy do đường ngập sâu

Theo Đài khí tượng thủy văn Cà Mau, mực nước trên các sông, rạch trên địa bàn đang lên theo triều và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm thủy văn có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến 30-10.

Khu vực bến xe Cà Mau bị ngập

Mực nước cao nhất dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3 từ 0,05m – 0,35m. Phạm vi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, rạch; một số tuyến đường có cao trình thấp.

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