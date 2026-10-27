Xã hội

Huế: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin do nhân viên bảo vệ rừng cung cấp

SGGPO

Ngày 27-10, từ thông tin do ông Phạm Ngọc Minh, nhân viên bảo vệ rừng Công ty Nam Hòa cung cấp, Đội 192, Bộ CHQS TP Huế đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tằm Búng Binh, từ thông tin do nhân viên bảo vệ rừng cung cấp
Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tằm Búng Binh, từ thông tin do nhân viên bảo vệ rừng cung cấp

Vị trí phần mộ được tìm thấy tại khu vực Tằm Búng Binh, trong khu rừng tràm ở thôn An Hòa, xã Lộc An, TP Huế.

Hài cốt được bọc trong tăng bộ đội, bên cạnh có di vật gồm thắt lưng, dép cao su, tất, bàn chải đánh răng màu đỏ, lược và cúc áo, quần...

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Đưa hài cốt liệt sĩ về Ban CHQS xã Lộc An chờ làm lễ truy điệu và an táng theo quy định

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế cho biết, nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ là nghĩa trang chôn cất tập trung của các đơn vị chiến đấu ở khu vực Núi Bông, Núi Nghệ và Điểm cao 303. Địa phương có tổ chức tìm kiếm, quy tập nhưng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Hiện thông tin về liệt sĩ chưa rõ, Đội 192 đã phối hợp với địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ được đưa về phòng thờ thuộc Ban CHQS xã Lộc An để hương khói, chờ làm lễ truy điệu và an táng theo quy định.

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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tằm Búng Binh, thôn An Hòa, xã Lộc An, TP Huế

Đại tá Hà Văn Ái gửi lời cảm ơn các nhân chứng đã cung cấp thông tin, đồng thời, yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp với các nhân chứng để mở rộng phạm vi tìm kiếm; huy động thêm lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Huế hài cốt liệt sĩ Tằm Búng Binh

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