Khánh Hòa: Cháy nhà 4 tầng, 2 người bị ngạt khí, bỏng nặng

Ngày 2-9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến 2 phụ nữ bị ngạt khí, bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

VIDEO: Lực lượng chức năng giải cứu 2 phụ nữ trong căn nhà bị cháy ở Khánh Hòa. (Nguồn: Tố Như )

Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên tại tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng trong khu đô thị ở phường Nam Nha Trang.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành. Khói và lửa từ đám cháy nhanh chóng bao trùm khu vực.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Hai người mắc kẹt trong căn nhà được lực lượng chức năng dùng thang và các dụng cụ chuyên dụng đưa ra ngoài.

Cháy nhà 4 tầng ở phường Nam Nha Trang, 2 phụ nữ ngạt khí, bỏng nặng

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, 2 nạn nhân là bà L.T.K. và bà L.N.H.C., đều có dấu hiệu ngạt khí và bỏng nặng.

Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, cả hai có lại nhịp tim và được đưa đến bệnh viện để theo dõi, điều trị.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

TIẾN THẮNG