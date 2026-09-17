Sống khỏe

Vụ cháy nhà ở phường Chợ Lớn: Nhiều nạn nhân bị bỏng hô hấp

SGGPO

Liên quan đến vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn (TPHCM) khiến 2 người tử vong, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân bị thương. Tất cả đều bỏng hô hấp. 

Ngày 17-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết hiện đang điều trị 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TPHCM) vào rạng sáng nay. Các nạn nhân bỏng da từ 10% đến 45% diện tích cơ thể.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà rạng sáng ngày 17-9.

Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy gồm: anh N.Q.V.T. (43 tuổi), em N.P.T. (15 tuổi), em N.Q.T. (14 tuổi), chị N.T.T.T. (38 tuổi). Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu tiến hành hỗ trợ hô hấp, truyền dịch và kháng sinh, đồng thời nội soi phế quản cho các bệnh nhân.

Trong đó, bệnh nhân N.Q.V.T. (43 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, đừ, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng da rải rác toàn thân độ 2 khoảng 30%, kèm theo bỏng hô hấp. Sau khi cấp cứu, anh T. được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực khu B.

Bệnh nhân N.P.T. (15 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1 và 2 rải rác 10% cơ thể kèm theo bỏng hô hấp. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu khu D.

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4 bệnh nhân đều bỏng da kèm theo bỏng hô hấp.

Trong khi đó, bệnh nhân N.Q.T. (14 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 khoảng 45% cơ thể, khắp vùng mặt, ngực bụng, tay chân, kèm theo bỏng hô hấp. Bệnh nhân N.T.T.T. (38 tuổi) bị bỏng da độ 1 và 2 khoảng 15% cơ thể, kèm theo bỏng hô hấp.

Sau khi xử trí cấp cứu, bệnh nhân N.T.T.T và N.Q.T. được chuyển đến khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình để điều trị chuyên sâu. Hiện, các bác sĩ đang nỗ lực theo dõi sát tình hình các bệnh nhân.

Ngoài ra, một nạn nhân khác trong vụ hỏa hoạn được chuyển đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương.

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