Đà Nẵng công bố Top 100 điểm chạm năm 2026

Ngày 23-10, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố và trải nghiệm “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) và Bãi Sậy – Sông Đầm (phường Bàn Thạch).

Du khách đạp xe dạo quanh làng cổ Lộc Yên, khám phá nét bình yên và cảnh sắc mộc mạc của vùng quê xứ Quảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Triển khai từ tháng 4-2026, chương trình ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu mến Đà Nẵng. Sau quá trình rà soát, 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn, thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn để hoàn thiện danh sách 100 điểm chạm tiêu biểu.

Danh sách được xây dựng theo 6 nhóm chủ đề gồm: bản sắc, vị giác, nguyên sơ, tĩnh lặng, khoảnh khắc và đời sống, phản ánh sự đa dạng của du lịch Đà Nẵng, từ di sản, làng nghề, ẩm thực đến cảnh quan thiên nhiên và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Du khách tham quan ngôi nhà cổ có tuổi đời từ 150 - 170 năm của ông Nguyễn Đình Mẫn (71 tuổi). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 30 đại diện cơ quan báo chí, truyền thông và người sáng tạo nội dung tham gia trải nghiệm tại làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy – Sông Đầm.

Điểm đặc biệt của chương trình là các trải nghiệm được lựa chọn không chỉ gắn với những địa danh nổi tiếng mà còn phản ánh góc nhìn, cảm xúc của cộng đồng. Từ món ăn thân thuộc, làng nghề truyền thống đến nhịp sống cảng cá, bình minh trên biển hay chuyến thuyền giữa miền sông nước, mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành điểm chạm đáng nhớ đối với du khách.

Đặc sản của người dân địa phương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng (Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng), danh sách Top 100 điểm chạm sẽ là nguồn tư liệu phục vụ xúc tiến, quảng bá và phát triển các hành trình du lịch theo chủ đề, kết nối di sản, làng nghề, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

XUÂN QUỲNH