Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm 77 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Ngày 14-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 77 cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã đối với các Bí thư Đảng ủy xã, phường. Đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chính ủy Quân khu 5.

77 cán bộ được bổ nhiệm đợt này đều không phải là người địa phương. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Theo đó, có 77 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường. Toàn bộ cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này đều không phải là người địa phương.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính trị ở cơ sở; đáp ứng yêu cầu xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, bám sát thực tiễn địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng, tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

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NGUYỄN CƯỜNG