Tái cấu trúc không gian phát triển đô thị bền vững

Sáng 23-10, tại TP Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Đổi mới tư duy quy hoạch trong kỷ nguyên mới

Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra những không gian phát triển rộng lớn hơn.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

"Để phát huy những điều kiện đó, cần đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức lại các nguồn lực và tạo dựng quan hệ hợp tác, các mối liên kết vượt qua sự chia cắt hành chính. Đổi mới quy hoạch đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy phân chia không gian hành chính sang tư duy tổ chức không gian phát triển; gắn với hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm thực thi và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia thực chất", PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tham gia diễn đàn, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương gợi mở với 3 vấn đề trọng tâm. Đó là tìm lời giải cho bài toán đo lường quy hoạch bằng giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị không gian và tài nguyên; nhìn nhận thích ứng biến đổi khí hậu vừa là quá trình học hỏi dựa trên dữ liệu, vừa là không gian kinh tế mới, vừa là bài toán công bằng xã hội; gắn kết chặt chẽ quy hoạch giao thông thông minh với chuyển đổi năng lượng và công nghệ số.

Đưa quy hoạch thành các dự án đầu tư thực tế

Phát biểu tại diễn đàn, TS Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, diễn đàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch mới định hướng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

TS Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chia sẻ về bài toán thực thi của địa phương, TS Lê Quang Nam nhấn mạnh: “Điều thành phố quan tâm xuyên suốt là làm thế nào để quy hoạch được thực hiện hiệu quả. Một định hướng tốt cần được chuyển thành chương trình và dự án có thứ tự ưu tiên, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và cơ chế phối hợp”.

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-10, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

TS Lê Quang Nam bày tỏ mong muốn tiếp thu các kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch tích hợp, quản lý theo lưu vực, bảo vệ hành lang thoát lũ và phát triển hạ tầng xanh dựa vào tự nhiên nhằm tránh đầu tư phân tán, trùng lặp.

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-10 tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Trong ngày làm việc tiếp theo (24-10), diễn đàn sẽ bước vào Phiên toàn thể với chủ đề “Tái định hình đô thị và phát triển kinh tế: Những thách thức của thế kỷ XXI” và Phiên Đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương trong kỷ nguyên mới”.

NGUYÊN KHÔI