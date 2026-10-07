Đà Nẵng mở "luồng xanh" cho dự án đầu tư công trọng điểm

Ngày 7-10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4573/QĐ-UBND về cơ chế "Luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Đà Nẵng triển khai cơ chế "Luồng xanh" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo động lực thúc đẩy các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2026-2030

Rút ngắn 50% thời gian giải quyết

Trọng tâm của cơ chế "Luồng xanh" là yêu cầu các cơ quan chủ trì rà soát, tổ chức lại quy trình xử lý thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với quy định tối đa hiện hành.

Quy trình được thiết kế theo hướng liên thông, xử lý đồng thời các nội dung mà pháp luật cho phép thực hiện song song, loại bỏ khoảng thời gian chờ đợi không cần thiết.

Đà Nẵng quy định thời hạn lấy ý kiến phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị được hỏi không phản hồi thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử và giải quyết thủ tục hành chính thành phố sẽ tích hợp giải pháp nhận diện hồ sơ "Luồng xanh" để tự động ưu tiên tiếp nhận, xử lý và giám sát tiến độ theo thời gian thực.

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử và giải quyết thủ tục hành chính TP Đà Nẵng sẽ tích hợp giải pháp nhận diện hồ sơ "Luồng xanh". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cơ chế tập trung áp dụng cho 10 nhóm thủ tục hành chính cốt lõi trong quy trình đầu tư công.

Các thủ tục này gồm thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh, do Sở Tài chính chủ trì; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, do Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Công thương phối hợp; thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, tổng mặt bằng, do Sở Xây dựng và UBND xã, phường thực hiện; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, đất rừng, do Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì; cùng thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, do UBND cấp xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện.

Hàng loạt dự án trọng điểm được ưu tiên

Về đối tượng áp dụng, danh mục "Luồng xanh" bao phủ toàn bộ các dự án đầu tư công trọng điểm, quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Thành ủy.

Trong đó có các công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn như nâng cấp các tuyến quốc lộ 14D, 14B, 14G, 40B; mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông kết nối trung tâm thành phố - Nam Hội An - Chu Lai, tổng mức đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng; cùng các công viên văn hóa, trung tâm y tế kỹ thuật cao và không gian đổi mới sáng tạo.

Cơ chế cũng ưu tiên nhóm dự án cấp thiết thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế, như các dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống trường THPT Phạm Phú Thứ, Sơn Trà, Hòa Xuân, Điện Bàn Đông, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Hiền, Trường Chuyên biệt Tương Lai, cùng các trung tâm y tế khu vực Tây Giang, Nam Giang, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu an sinh xã hội và phát triển hạ tầng an sinh tại các vùng trọng điểm.

Tuyến Quốc lộ 14D xuống cấp, một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng được ưu tiên nâng cấp theo cơ chế "Luồng xanh". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Việc ban hành cơ chế "Luồng xanh" thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của chính quyền TP Đà Nẵng trong đổi mới phương thức quản trị hành chính, lấy sự hài lòng và tiến độ công trình làm thước đo hiệu quả, tạo bệ phóng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH