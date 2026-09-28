"Tinh hoa Đà Nẵng", thêm một trải nghiệm với du khách quốc tế

Từ những gian hàng tại sân bay đến không gian nghỉ dưỡng du lịch, sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng được xem là một trong những hướng kết nối thương mại với du lịch, mở thêm đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Du khách tham quan, tìm hiểu tại điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đưa đặc sản vào không gian du lịch

Gian hàng “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Koi Resort & Residence giới thiệu gần 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của TP Đà Nẵng do các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cung ứng.

Không chỉ dừng ở hoạt động mua sắm, các không gian quảng bá được thiết kế theo hướng trải nghiệm. Du khách có thể thưởng thức trà, cà phê, đặc sản địa phương, tham gia workshop, giao lưu với nghệ nhân và tìm hiểu câu chuyện văn hóa, quy trình tạo nên sản phẩm.

Theo ông Đỗ Ngọc Thi Ca, Phó Giám đốc Công ty cổ phần DHTC Đa Năng, đơn vị vận hành điểm trưng bày tại Koi Resort & Residence Đà Nẵng, việc kết hợp sản phẩm OCOP với nguồn lực du lịch là một cách “xuất khẩu tại chỗ”, giúp đặc sản địa phương tiếp cận trực tiếp du khách trong nước và quốc tế. Đơn vị cũng định hướng thiết kế tem nhãn mang dấu ấn Đà Nẵng nhằm tăng khả năng nhận diện, xác thực chất lượng và hỗ trợ sản phẩm tiếp cận thị trường ngoài nước.

Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP đi sâu hơn vào hệ thống resort, khách sạn, các chủ thể còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu về chất lượng và khả năng cung ứng. Theo ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng, để vào hệ thống resort, khách sạn 4 - 5 sao, sản phẩm OCOP phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì song ngữ và khả năng cung ứng ổn định. Tuy nhiên, nhiều chủ thể OCOP còn sản xuất nhỏ lẻ, khó đáp ứng yêu cầu về số lượng và tính ổn định.

Bao bì các sản phẩm OCOP phải đáp ứng được tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Việt đề xuất mô hình “Nhà phân phối du lịch”, với một đơn vị đầu mối tập hợp nguồn hàng, kiểm định, lo hóa đơn và logistics để cung ứng chuyên nghiệp cho các resort, khách sạn.

Mở thêm đường ra thị trường quốc tế

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, để đưa sản phẩm vào kênh du lịch, các chủ thể phải đáp ứng những yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, bao bì song ngữ, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và năng lực cung ứng ổn định.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng chia sẻ, Sở đang xây dựng đề án Made in Đà Nẵng, hướng đến hình thành các điểm trưng bày, bán sản phẩm tại những khu vực có lượng du khách lớn. Qua đó, vừa quảng bá hình ảnh TP Đà Nẵng, vừa tạo động lực để doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm.

Đà Nẵng hiện có 477 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận, trong đó có 4 sản phẩm 5 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 393 sản phẩm 3 sao. Giai đoạn 2021-2025, TP Đà Nẵng bố trí khoảng 77,77 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP, tập trung vào phát triển sản phẩm, đào tạo, đánh giá phân hạng, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm.

Lãnh đạo Sở Công thương TP Đà Nẵng tham quan điểm trưng bày sản phẩm "Tinh hoa Đà Nẵng" tại Koi Resort & Residence Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng hiện có 477 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận, trong đó có 4 sản phẩm 5 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 393 sản phẩm 3 sao. Giai đoạn 2021-2025, TP Đà Nẵng bố trí gần 78 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP, tập trung vào phát triển sản phẩm, đào tạo, đánh giá phân hạng, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm. Hiện sản phẩm OCOP Đà Nẵng được tiêu thụ qua 26 điểm giới thiệu và bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đặc sản, điểm du lịch, sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối khác. Đến nay, 19 sản phẩm đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Hà Lan, Thái Lan, Philippines.

XUÂN QUỲNH