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Hơn 7,7 tỷ đồng xây dựng tour du lịch ảo tại Cù Lao Chàm

SGGPO

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp), với tổng mức đầu tư hơn 7,7 tỷ đồng.

Cù Lao Chàm sở hữu những cánh rừng nguyên sinh phủ xanh cả đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Cù Lao Chàm sở hữu những cánh rừng nguyên sinh phủ xanh cả đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án triển khai tại khu vực Cù Lao Chàm và các điểm kiểm soát, bán vé ở khu vực Cửa Đại; thời gian thực hiện từ năm 2026-2027.

TP Đà Nẵng sẽ xây dựng phần mềm quản lý du lịch số, đồng thời số hóa VR360, hình thành tour du lịch ảo tại 19 địa điểm tiêu biểu và toàn cảnh Cù Lao Chàm từ trên cao. Hệ thống cũng được trang bị 15 bộ camera AI và bộ tích hợp dữ liệu để giám sát, phân tích, cảnh báo mật độ du khách.

Tại khu vực Cửa Đại, Đà Nẵng sẽ đầu tư máy in mã vạch, máy quét mã QR và tích hợp với hệ thống qua cửa tự động đang sử dụng ở bến cano. Hệ thống máy chủ, hạ tầng phục vụ vận hành cũng được đầu tư, thuê theo dự án.

Đáng chú ý, mô hình du lịch số được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu số về đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường của Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm; hệ thống di tích - di sản số, bản đồ số du lịch và các hệ thống dùng chung của TP Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Đà Nẵng Cù Lao Chàm du lịch số UBND xã Tân Hiệp

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