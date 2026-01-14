Đà Nẵng bổ nhiệm 93 sĩ quan chính quy về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường

Chiều 14-1, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã công bố quyết định tổ chức lại Ban CHQS xã, phường trực thuộc Bộ CHQS thành phố; công bố và trao quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường. Đồng thời công bố các quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với cán bộ quân sự địa phương.

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã, phường theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội là yêu cầu khách quan, cấp thiết. Việc này nhằm bảo đảm lực lượng vũ trang địa phương thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS TP Đà Nẵng chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cần nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên được điều động, sắp xếp về Ban CHQS cấp xã, phường và các đồng chí hiện đang là công chức Ban CHQS cấp xã, phường tạo sự đồng thuận, yên tâm công tác.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho 54 đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường. Cùng ngày, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cũng trao quyết định bổ nhiệm cho 39 đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường.

