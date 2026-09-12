Hà Nội: Tính toán kỹ việc xây công trình mới quanh hồ Hoàn Kiếm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc xây công trình mới quanh hồ Hoàn Kiếm phải được tính toán kỹ lưỡng; quá trình lấy ý kiến quy hoạch phải công khai, dân chủ để người dân, nhà văn hóa và chuyên gia đóng góp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao đổi với người dân. Ảnh: XUÂN HẢI

Sáng 12-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm).

Trao đổi với người dân, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang lấy ý kiến nhằm lựa chọn phương án tốt nhất, mở rộng không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm. Việc lấy ý kiến phải công khai, dân chủ; các cơ quan chức năng tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo quy hoạch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, đây mới là lần lấy ý kiến đầu tiên, chủ yếu về mặt bằng không gian; kiến trúc và việc xây mới công trình sẽ được xem xét ở bước sau. Các công trình mới quanh hồ phải được tính toán kỹ, thực hiện chặt chẽ từ tên gọi đến hình thức và thi tuyển theo quy trình, quy định.

Như Báo SGGP đã thông tin, UBND phường Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, cùng tỷ lệ 1/2000. Nội dung kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo ý tưởng tổng thể, khu vực hồ Hoàn Kiếm được định hướng trở thành một quảng trường lớn, biểu tượng của Thủ đô, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.

Phương án đang nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam.

NGUYỄN HƯỞNG