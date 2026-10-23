Daiichi Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục tại giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á APEA 2026

Được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia từ năm 2007 tại nhiều quốc gia trong khu vực, APEA là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, quản trị và phát triển bền vững. Với chủ đề “Forging Legacy – Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”, APEA 2026 ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong tạo dựng giá trị bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Việc được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng khẳng định những nỗ lực không ngừng của Daiichi Life Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới hoạt động kinh doanh và mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng.

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