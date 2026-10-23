Thông tin kinh tế

Daiichi Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục tại giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á APEA 2026

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) 2026, Vietnam Chapter với hai hạng mục: “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch” (Corporate Integrity & Governance Excellence Award) và “Thương hiệu Truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award).

Daiichi Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục tại giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á APEA 2026

Được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia từ năm 2007 tại nhiều quốc gia trong khu vực, APEA là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, quản trị và phát triển bền vững. Với chủ đề “Forging Legacy – Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”, APEA 2026 ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong tạo dựng giá trị bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Việc được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng khẳng định những nỗ lực không ngừng của Daiichi Life Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới hoạt động kinh doanh và mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng.

THÁI LÂM

Từ khóa

APEA 2026 Daiichi Life Việt Nam Enterprise Asia APEA Legacy Tôn vinh Tinh hoa Hoạt động kinh doanh Quản trị Thường niên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn