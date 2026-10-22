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Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng hành nghề

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Trong 2 ngày 17 và 18-10, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 thành viên. Luật sư Lê Tuấn Khanh giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ; luật sư Trần Văn Sĩ và luật sư Nguyễn Thành Vĩnh Thy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ. Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật gồm có 9 thành viên, luật sư Trần Minh Trị được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật.

Đoàn Luật sư TP Cần Thơ hiện có 585 luật sư, 193 người tập sự và 176 tổ chức hành nghề luật sư. Nhiệm kỳ qua, đội ngũ luật sư của 3 đơn vị trước sáp nhập đã tham gia 2.748 vụ việc. Trong đó, có 1.142 vụ tố tụng, 1.128 vụ việc tư vấn, dịch vụ pháp lý và 478 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đã biểu dương những nỗ lực, cũng như kết quả đạt được của Ban Chủ nhiệm cùng toàn thể luật sư trong việc góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và củng cố niềm tin vào công lý.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Đoàn Luật sư TP Cần Thơ củng cố khối đoàn kết, nâng cao chất lượng tự quản và hiệu quả hoạt động; tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập; tham gia thiết thực vào xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; phát huy mạnh mẽ trách nhiệm xã hội, giúp người dân tiếp cận pháp luật và công lý. Đặc biệt, Đoàn Luật sư thành phố cần tập trung bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng hành nghề.

QUANG TUẤN

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TP Cần Thơ TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031

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