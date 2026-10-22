Thành công của doanh nghiệp là động lực phát triển của địa phương

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp và Hội Doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, doanh nghiệp có vai trò ngày càng quan trọng đối với quá trình phát triển của địa phương. UBND tỉnh cam kết lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp từ quá trình tìm hiểu cơ hội, nghiên cứu địa điểm đầu tư đến triển khai và mở rộng dự án. Tây Ninh đang nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư năng động, hiện đại, coi thành công của doanh nghiệp là động lực cho sự phát triển của tỉnh, qua đó cùng kiến tạo giá trị, cùng phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Tây Ninh và VCCI đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và Trung tâm tư vấn pháp luật, Trường Đại học Luật TPHCM cũng ký thỏa thuận hợp tác về nâng cao năng lực pháp lý, quản trị và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

NGÂN KIM