Tây Ninh bứt phá xuất nhập khẩu, nâng sức cạnh tranh

Nhờ triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp (ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng…) của chính quyền địa phương, sự sáng tạo trong sản xuất của doanh nghiệp…, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh Tây Ninh tiếp tục bứt phá, góp phần quan trọng đưa mức tăng trưởng của tỉnh ước đạt 10,3%, dẫn đầu các tỉnh, thành khu vực phía Nam trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao đổi với các doanh nghiệp, KOL tại chương trình Chuỗi bán hàng trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2026 (ẢNH: KIM NGÂN)

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 27 tỷ USD trong 9 tháng

Theo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh ước đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 15,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 11,5 tỷ USD.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 4,48 tỷ USD, chiếm 32,9% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 19,8% so với cùng kỳ. Nhiều nhóm hàng chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng khá, trong đó giày dép đạt 603 triệu USD, tăng 22%; sản phẩm gỗ đạt 139 triệu USD, tăng 12,4%; hàng dệt may đạt 834 triệu USD, tăng 11,4%. Sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của tỉnh Tây Ninh, với 964 triệu USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ; trong đó, dệt may là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất với 373 triệu USD, tăng 10,2%.

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, cho biết, để đạt kết quả trên, trong 3 quý đầu năm 2026, tỉnh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, tỉnh tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành nhiều vùng chuyên canh chất lượng cao như: lúa, rau, thanh long, chanh, sầu riêng, mãng cầu; đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics và hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, gần đây nhất là Hội nghị Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh lần 4-2026 vào cuối tháng 9, thu hút hơn 650 đại biểu tham dự, trong đó có 178 lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội nghị khép lại với 11 biên bản thỏa thuận ghi nhớ được trao, các đối tác ký kết đến từ Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Pakistan, Singapore, Nhật Bản và Australia.

Ngoài ra, tỉnh cũng ký kết Thỏa thuận hợp tác với 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum (Campuchia), tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới; hoàn tất các thủ tục liên quan để Trung ương tổ chức khánh thành, đưa cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey đi vào hoạt động.

Chuyển tư duy cạnh tranh về giá sang chất lượng

Dù kết quả tăng trưởng cao, song theo Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, thực tế cơ cấu xuất, nhập khẩu đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực tham gia thị trường của doanh nghiệp trong nước. Hiện khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh, trong khi doanh nghiệp nội địa chỉ chiếm khoảng 30%. Theo đó, thách thức không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại mà còn là nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nước, tạo tăng trưởng bền vững. Để cải thiện điều này, tỉnh Tây Ninh đang thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước kết nối với các nhà sản xuất lớn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để hoàn thành kế hoạch xuất khẩu năm 2026, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Công thương trong quý 4-2026 ưu tiên phát triển chợ đầu mối nông sản hiện đại tại các đô thị trung tâm, khu công nghiệp và khu vực cửa khẩu, đồng thời kịp thời thông tin về thị trường thế giới và thay đổi chính sách thương mại của các nước. Ở khâu sản xuất, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm tra truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng kết nối như: đường ĐT791 nối cửa khẩu Xa Mát với cửa khẩu Tân Nam, đường kết nối hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, đường Vành đai 4 TPHCM… Tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đón các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử, công nghiệp hỗ trợ và mở rộng thị trường quốc tế; định hướng doanh nghiệp chuyển tư duy cạnh tranh về giá sang cạnh tranh bằng chất lượng để ổn định hoạt động lâu dài.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, xuất khẩu không chỉ đưa hàng hóa ra nước ngoài, mà phải đưa được giá trị doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để đạt kết quả này, tỉnh mong muốn, thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, tăng cường liên kết, đầu tư khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu. Đồng hành với doanh nghiệp, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin, đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

KIM NGÂN