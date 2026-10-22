Mở rộng không gian phát triển logistics

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 19298/ QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nghiên cứu thực trạng, cơ chế quản lý, giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đề án được xây dựng nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, thực trạng hoạt động logistics, nhận diện những điểm nghẽn sau sáp nhập, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM được UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động ngày 15-10 (ẢNH: KIM NGÂN)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển. Các công trình giao thông trọng điểm, trong đó tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đường Vành đai 4 TPHCM được xác định có vai trò hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và logistics. Cùng với đó, tỉnh định hướng khai thác hiệu quả hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phát triển các tuyến vận tải thủy và kết nối với mạng lưới cảng, kho bãi, trung tâm phân phối hàng hóa.

KIM NGÂN