Thông tin kinh tế

Mở rộng không gian phát triển logistics

SGGP

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 19298/ QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nghiên cứu thực trạng, cơ chế quản lý, giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đề án được xây dựng nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, thực trạng hoạt động logistics, nhận diện những điểm nghẽn sau sáp nhập, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM được UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động ngày 15-10 (ẢNH: KIM NGÂN)
Dự án đường Vành đai 4 TPHCM được UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động ngày 15-10 (ẢNH: KIM NGÂN)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển. Các công trình giao thông trọng điểm, trong đó tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đường Vành đai 4 TPHCM được xác định có vai trò hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và logistics. Cùng với đó, tỉnh định hướng khai thác hiệu quả hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phát triển các tuyến vận tải thủy và kết nối với mạng lưới cảng, kho bãi, trung tâm phân phối hàng hóa.

KIM NGÂN

Từ khóa

Tây Ninh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn