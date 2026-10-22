Mở rộng không gian phát triển logistics

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển. Các công trình giao thông trọng điểm, trong đó tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đường Vành đai 4 TPHCM được xác định có vai trò hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và logistics. Cùng với đó, tỉnh định hướng khai thác hiệu quả hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phát triển các tuyến vận tải thủy và kết nối với mạng lưới cảng, kho bãi, trung tâm phân phối hàng hóa.