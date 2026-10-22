Nối dài mái ấm cho người nghèo ở TP Cần Thơ

Sau khi triển khai xây mới, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà, TP Cần Thơ tiếp tục rà soát và lên kế hoạch hỗ trợ mái ấm cho khoảng 2.500 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Người dân, doanh nghiệp đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” ở TP Cần Thơ (ẢNH: QUANG TUẤN)

Theo kết quả rà soát, tính đến cuối năm 2025, TP Cần Thơ còn 5.582 hộ nghèo (chiếm 0,59% dân số, tương đương 19.194 nhân khẩu) và 24.672 hộ cận nghèo (chiếm 2,61%, tương đương 97.966 nhân khẩu). Giai đoạn 2020-2025, thực hiện chương trình Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, TP Cần Thơ đã nỗ lực huy động từ nhiều nguồn lực xã hội hóa hơn 2.400 tỷ đồng và triển khai xây mới, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Giai đoạn 2025-2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận được sự đóng góp của nhiều tổ chức, đơn vị và mạnh thường quân với số tiền hơn 69 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, TP Cần Thơ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.183 căn nhà Đại đoàn kết. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã trao trên 224.600 phần quà và nhiều hình thức hỗ trợ trực tiếp khác, với tổng trị giá hơn 120 tỷ đồng; hỗ trợ trên 157,8 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu; triển khai 270 mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp hơn 2.500 hộ dân có thêm việc làm, tăng thu nhập.

Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện rà soát các hộ gia đình còn gặp khó khăn về nhà ở để có giải pháp phù hợp, gắn hỗ trợ trước mắt với chăm lo lâu dài, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện còn khoảng 2.500 hộ nghèo và cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Để Tháng cao điểm đạt hiệu quả, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên rà soát nhu cầu từng hộ, xác định rõ đối tượng và hình thức hỗ trợ; ưu tiên nhà ở, sinh kế, học tập và chăm sóc sức khỏe. Phối hợp nguồn lực xã hội với các chương trình, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng quy định, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng; quan tâm hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đáp ứng các nhu cầu cấp thiết, cần hỗ trợ phát triển sản xuất, kết nối đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp người dân cải thiện thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Khuyến khích tinh thần tự lực, chủ động vươn lên; đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp, chăm lo phù hợp đối với người không có khả năng lao động. Lấy sự cải thiện đời sống của người dân làm thước đo hiệu quả hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhấn mạnh, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đến đúng người, đúng nhu cầu. Mọi nguồn lực phải được tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng quy định, đúng mục đích, công khai, minh bạch; kịp thời thông tin kết quả tiếp nhận và hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân đóng góp; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, mô hình hiệu quả và những gia đình nỗ lực vươn lên.

Ngay tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 112 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

TUẤN QUANG