Dự án nâng cấp quốc lộ 91 đạt giá trị giải ngân hơn 85%

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7) đi qua địa bàn TP Cần Thơ hiện đã giải ngân hơn 830/970 tỷ đồng, đạt hơn 85% kế hoạch vốn năm 2026.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tổ chức thi công đoạn quốc lộ 91, ngày 19-10 (ẢNH: QUANG TUẤN)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, hiện nay các nhà thầu đã huy động nhân lực, vật lực tổ chức thi công trên toàn tuyến, với nhiều mũi thi công và phương án thi công. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ, thời gian qua các nhà thầu đã bố trí nhiều kỹ sư, công nhân, thiết bị, máy móc thi công cả những ngày cuối tuần.

Theo kế hoạch vốn năm 2026, dự án được bố trí 970 tỷ đồng, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đã giải ngân hơn 830,36 tỷ đồng, đạt trên 85%. Lũy kế bố trí vốn đến nay đạt hơn 4.208 tỷ đồng, giải ngân hơn 3.176 tỷ đồng, đạt 75,48% kế hoạch.

Liên quan đến công tác bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ cho biết đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ và các nhà thầu thi công tổng chiều dài 13.741/14.086m (đạt 97,55%) cho 2 bên tuyến, hiện chỉ còn lề trái 25m, lề phải 320m.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 chiều dài khoảng 7,04km, tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2027 sẽ hoàn thành toàn tuyến, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước kéo dài nhiều năm, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực cửa ngõ phía Bắc TP Cần Thơ.

QUANG TUẤN