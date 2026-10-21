Trao 11,4 tỷ đồng học bổng Đinh Thiện Lý

Ngày 24-10-2026, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý sẽ tổ chức “Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 24 và Trao tài trợ 2026” với tổng số tiền là 11,4 tỷ đồng.

Học bổng Đinh Thiện Lý là chương trình hỗ trợ giáo dục mà Quỹ Đinh Thiện Lý triển khai từ lúc thành lập (năm 2005) cho đến nay, gồm hai hình thức: trao trực tiếp và trao gián tiếp.

Năm nay, Quỹ Đinh Thiện Lý sẽ trao trực tiếp 160 suất học bổng với tổng trị giá 6,4 tỷ đồng cho những sinh viên nổi bật về thành tích học tập, giàu tiềm năng, có tố chất lãnh đạo và tích cực đóng góp cho cộng đồng, được xét chọn từ các trường đại học lớn trên cả nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Bách khoa TPHCM,… Với suất học bổng này, các bạn sẽ được tài trợ toàn bộ học phí của một năm học, giá trị của học bổng sẽ phụ thuộc vào mức học phí từng ngành học, trường học của sinh viên được nhận học bổng.

Bên cạnh học bổng trực tiếp, thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý, Công ty Phú Mỹ Hưng sẽ trao tài trợ 5 tỷ đồng đến các Quỹ, các Hội từ thiện, Khuyến học trên cả nước. Các tổ chức này sẽ thay mặt Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty Phú Mỹ Hưng xét chọn và trao tặng học bổng đến những học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khuyết tật, mồ côi, con em đồng bào dân tộc,... tại địa phương.

KIM THOA