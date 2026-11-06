Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm ở xã Bắc Tân Uyên

Ngày 6-11, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM đã có buổi khảo sát thực tế về tình hình đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.

Báo cáo với đoàn, đại diện UBND xã Bắc Tân Uyên cho biết, trong năm 2026, toàn xã được giao thực hiện 66 công trình đầu tư công với tổng số vốn hơn 155 tỷ đồng. Đến nay, xã đã giải ngân đạt gần 80%.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ khảo sát thực địa dự án đường dọc Sông Bé, công trình được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho xã Bắc Tân Uyên. Ảnh: DUY TRẦN

Ngoài ra, xã Bắc Tân Uyên hiện còn 8 dự án đang trình thành phố thẩm định, trong đó có Dự án tuyến đường dọc sông Bé dài hơn 30km, thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.



Địa phương cũng đề xuất thực hiện 32 dự án đối với Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 804 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Qua khảo sát thực địa dự án đường dọc Sông Bé, vị trí dự kiến xây dựng cầu Suối Ông Thủ và hướng tuyến đường ĐT.746B, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư hạ tầng để tạo động lực phát triển cho địa phương.

Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu địa phương khi xây dựng phương án giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng phải bảo đảm lợi ích hài hòa cho người dân bị ảnh hưởng. Xã cũng cần tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển cho địa phương và đóng góp cho phát triển bền vững của thành phố.

DUY TRẦN