Sức sống cơ sở

Xã Long Điền trao tặng thẻ BHYT cho người khó khăn

SGGPO

Ngày 6-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Bà Rịa phối hợp UBND xã Long Điền (TPHCM) tổ chức trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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Trao thẻ BHYT tượng trưng cho người dân

Mỗi thẻ có thời hạn sử dụng 12 tháng. Tổng kinh phí hỗ trợ 68,3 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại chương trình, BHXH cơ sở Bà Rịa cũng hướng dẫn người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, cách sử dụng thẻ khi khám, chữa bệnh và vận động tiếp tục tham gia khi thẻ hết hạn.

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Việc trao thẻ BHYT giúp người khó khăn có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế

Hoạt động góp phần giúp người dân khó khăn giảm bớt chi phí khám chữa bệnh, có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

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Từ khóa

Bảo hiểm y tế Hỗ trợ Bà rịa Người dân

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