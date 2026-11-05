Phường Lái Thiêu trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.
Trong đợt này, Đảng bộ phường Lái Thiêu có 18 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Minh trân trọng chúc mừng, ghi nhận những đóng góp quý báu của các đảng viên lão thành, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực vận động nhân dân chung tay thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.