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Phường Lái Thiêu trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên

Ngày 5-11, Đảng ủy phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026, tôn vinh, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Lái Thiêu trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên. Ảnh: DUY TRẦN
Lãnh đạo Đảng ủy phường Lái Thiêu trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên. Ảnh: DUY TRẦN

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

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Đồng chí Nguyễn Văn Minh trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên. Ảnh: DUY TRẦN

Trong đợt này, Đảng bộ phường Lái Thiêu có 18 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng.

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Đồng chí Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Minh trân trọng chúc mừng, ghi nhận những đóng góp quý báu của các đảng viên lão thành, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực vận động nhân dân chung tay thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

DUY TRẦN

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Phường Lái Thiêu trao huy hiệu Đảng

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