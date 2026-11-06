Sức sống cơ sở

Lan tỏa nghĩa tình trong Ngày hội Đại đoàn kết

SGGPO

Ngày 6-11, ấp Bàu Cây Cám xã Thanh An (TPHCM) tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026"  với sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại ngày hội, đại diện Ban Công tác Mặt trận ấp báo cáo khái quát kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 trên địa bàn; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

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Trao quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Bàu Cây Cám

Dịp này, xã Thanh An trao 45 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; trao 20 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tổng trị giá 100 triệu đồng, cho học sinh vượt khó học giỏi; trao tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Ngọc Thuyền, trị giá 140 triệu đồng.

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Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Ngọc Thuyền

Sau ấp Bàu Cây Cám, các ấp khác của xã Thanh An sẽ tiếp tục được tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đến hết ngày 24-11

Theo kế hoạch của xã, các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

VĂN SƠN

Từ khóa

Lan tỏa nghĩa tình Ngày hội Đại đoàn kết

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