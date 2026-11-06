Ứng dụng AI Agent để tăng năng suất doanh nghiệp

Sáng 6-11, UBND phường Vũng Tàu phối hợp cùng Chi nhánh khu vực TPHCM - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI - HCM) và Công ty Cổ phần Base Enterprise (Base.vn) tổ chức Hội thảo “Agentic Enterprise - Từ AI Agent đến doanh nghiệp tự vận hành”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Sự kiện quy tụ gần 80 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia chuyển đổi số, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Xuân Bích Thoại, Phó Giám đốc VCCI - HCM đã khái quát tổng thể về làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời chỉ rõ những thời cơ đan xen thách thức trong kỷ nguyên số hóa mới.

Theo ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, việc nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí và cải thiện chất lượng phục vụ là nhu cầu sống còn của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Do đó, để ứng dụng hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu, chuẩn hóa quy trình, chuẩn bị dữ liệu và phân công nhân sự kiểm tra kết quả. Mỗi bước triển khai phải gắn liền với hiệu quả thực tế, bảo đảm sự giám sát của con người cũng như các yêu cầu an toàn, bảo vệ thông tin của doanh nghiệp và khách hàng”, ông Võ Văn Thành Sang nhấn mạnh.

Tiến sĩ Trần Xuân Vượng - chuyên gia chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) thuyết trình tại hội thảo. Ảnh: THÀNH HUY

Tại hội thảo, các chuyên gia chuyển đổi số của Base.vn đã chia sẻ những vấn đề mang tính chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ điểm nghẽn, trong đó có bài toán về năng suất. Các chuyên gia chỉ rõ, những phương pháp thủ công truyền thống đang dần chạm trần; nhiều đơn vị ứng dụng AI chưa thành công bắt nguồn từ việc thiếu chuẩn hóa dữ liệu và chưa xác định đúng bài toán cốt lõi nên chưa thành công.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu được giới thiệu mô hình AI Agent như một lực lượng “nhân sự số” làm việc song hành cùng con người, hỗ trợ tự động hóa các khâu công việc lặp lại.

Dịp này, các chuyên gia cũng trực tiếp trình diễn demo giải pháp Base.vn 2.0 trên hệ thống dữ liệu mẫu, giúp doanh nghiệp hình dung cách ứng dụng AI Agent trong điều hành, giao việc và kiểm soát quy trình.

Qua thảo luận, các chuyên gia cũng lưu các doanh nghiệp quy mô nhỏ, HTX và hộ kinh doanh nên bắt đầu thử nghiệm từ một khâu phát sinh nhiều sai sót hoặc tốn thời gian trước khi nhân rộng để bảo đảm tỷ suất sinh lời (ROI) và kiểm soát an toàn thông tin.

Tin liên quan Kiểm tra công tác phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS tại phường Vũng Tàu

THÀNH HUY