Phường Phước Thắng tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Với chủ đề “Phước Thắng - Kiến tạo, đồng hành và phát triển”, chiều 6-11, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh năm 2026.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, bên cạnh việc thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm của địa phương, lãnh đạo phường Phước Thắng còn giới thiệu khái quát những định hướng phát triển về đô thị, các đồ án quy hoạch và cơ hội đầu tư.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DICERA Holdings, cho rằng chính quyền phường có nhiều chuyển biến trong điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện DICERA Holdings đang triển khai 2 dự án tại địa bàn và mong địa phương tiếp tục hỗ trợ giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DICERA Holdings phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại diện Hodeco đề nghị địa phương hỗ trợ trong thực hiện giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện pháp lý dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng Nguyễn Tấn Bản yêu cầu các bộ phận chuyên môn phải công khai quy hoạch, giải quyết kịp thời vướng mắc, chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường chụp ảnh cùng đại biểu

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng khẳng định, việc đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền. Do đó, yêu cầu các phòng, ban tổng hợp, phân loại kiến nghị, đề xuất hướng xử lý, đơn vị chủ trì và thời hạn hoàn thành; khắc phục việc yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, giải quyết trễ hạn do nguyên nhân chủ quan. Nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sớm.

Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; chủ động phản ánh khó khăn để địa phương kịp thời hỗ trợ.

NGUYỄN NAM