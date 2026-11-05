Sức sống cơ sở

60 vận động viên tham gia hội thao cựu chiến binh phường Tam Thắng

SGGPO

Sáng 5-11, Hội Cựu chiến binh phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Hội thao thể dục, thể thao cựu chiến binh năm 2026.

Hội thao thu hút 60 vận động viên là hội viên Hội Cựu chiến binh và thành viên Câu lạc bộ Cựu quân nhân đang sinh hoạt trên địa bàn phường.

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Đại biểu và các VĐV tham dự lễ khai mạc hội thao

Hội thao diễn ra tại Trung tâm Thể dục thể thao Vietsovpetro. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn thi đấu bóng bàn, cầu lông và cờ tướng với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và cờ tướng cá nhân nam, nữ.

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Hội thao thu hút 60 cựu chiến binh, cựu quân nhân tham dự
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Các vận động viên thi đấu nội dung bóng bàn đơn nam

Các vận động viên thi đấu sôi nổi, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết, cùng nhau tập luyện nâng cao sức khỏe.

Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao 7 giải Nhất, 7 giải Nhì, 3 giải Ba và giải vận động viên lớn tuổi nhất.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Hội thao Hội Cựu chiến binh Đôi nữ Quân nhân Chi hội Bóng bàn Cầu lông Đôi nam

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