Đảng bộ phường Vũng Tàu trao tặng Huy hiệu Đảng đến 77 đảng viên

Sáng 6-11, Đảng ủy phường Vũng Tàu tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 77 đảng viên cao tuổi Đảng. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7-11-1917 – 7-11-2026).

Đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, gắn huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Hữu Thịnh

Dự lễ trao tặng có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường và bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đảng viên thực hiện nghi thức chào cờ trước buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường đã trao tặng Huy hiệu Đảng đến 77 đồng chí đợt 7-11-2026. Trong đó có 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 6 đảng viên.

Được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng, 35 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng lần lượt có 11, 14, 18 và 18 đồng chí.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường, đồng chí Lê Thị Thanh Bình trân trọng những cống hiến bền bỉ của các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, biểu tượng của lòng trung thành, ý chí kiên định và phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng của người cộng sản.

Tinh thần "tuổi Đảng càng cao, trách nhiệm càng lớn; nghỉ công tác nhưng không nghỉ cống hiến" của các đảng viên lão thành luôn là hạt nhân đoàn kết, là chỗ dựa chính trị và niềm tin vững chắc tại chi bộ, khu phố.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu, phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: THÀNH HUY

Trước yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Lê Thị Thanh Bình gửi gắm, mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm quý báu để xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh. Mong các đảng viên kỳ cựu tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và chung sức cùng địa phương hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Vũng Tàu thành đô thị du lịch thông minh, thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế.



Lãnh đạo Đảng ủy phường Vũng Tàu chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: THÀNH HUY

THÀNH HUY