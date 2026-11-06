Lan tỏa nghĩa tình từ mô hình khu dân cư đoàn kết ở phường Chánh Phú Hòa

Ngày 6-11, tại khu phố Phú Điền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Kết nối nghĩa tình”.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Phú Hòa đến dự và chung vui với nhân dân địa phương.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao tặng cây xanh cho các khu phố đạt danh hiệu "đoàn kết – nghĩa tình – tự quản – an toàn ” năm 2026

Ngày hội diễn ra có nhiều hoạt động sôi nổi, ấm áp nghĩa tình với các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn"; trao tặng nhiều phần quà đến các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng cây xanh xây dựng không gian xanh - sạch - đẹp, tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua và trao Quyết định công nhận khu dân cư đạt danh hiệu “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn” năm 2026.

Lễ ký kết xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” năm 2027

Dịp này, địa phương phát động đăng ký mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” năm 2027 nhằm góp phần chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Đông đảo người dân đến tham dự ngày hội. Ảnh: DUY TRẦN

DUY TRẦN