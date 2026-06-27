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Podcast bản tin tối 27-6: Cơ sở Nha khoa Tuệ Minh (Cần Thơ) hoạt động không phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề

SGGPO

Podcast bản tin tối 27-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chính phủ giao TPHCM năm 2026 đạt tăng trưởng GRDP 10,2%; Quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy; Cà Mau: Gần 7 tỷ đồng hỗ trợ diêm dân bị thiệt hại do mưa trái mùa; Bắc bộ sắp có thêm đợt mưa lớn, có thể tới 250mm; Độc đáo lễ hội đánh cá dưới chân núi Hồng Lĩnh; Cơ sở Nha khoa Tuệ Minh ở phường Long Mỹ (Cần Thơ) hoạt động không phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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