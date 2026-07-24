Chiều 24-7, diễn đàn Kinh tế Mùa hè 2026 với chủ đề “Kinh tế biển - Du lịch xanh - Kiến tạo tương lai bền vững" đã diễn ra phiên chính thức với chủ đề “Kinh tế biển - Du lịch xanh và phát triển bền vững”.

Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh khu vực TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM (HCM-SME) tổ chức.

Phát biểu tại phiên làm việc, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh, sau sáp nhập, kinh tế biển thành mũi nhọn tăng trưởng mới của TPHCM - một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới cần được tiếp cận theo tư duy mới: lấy liên kết vùng làm nền tảng; lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy doanh nghiệp làm trung tâm; lấy phát triển xanh và bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu tại phiên chính thức của Diễn đàn Kinh tế mùa hè. Ảnh: QUANG VŨ

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, TPHCM xác định tiếp tục thúc đẩy liên kết vùng, kết nối hiệu quả giữa hệ thống cảng biển, logistics, công nghiệp, thương mại và du lịch, tạo nên những hành lang kinh tế mới, mở rộng không gian phát triển của thành phố và khu vực phía Nam….

Tại phiên chính thức, các chuyên gia đã tham luận về tình hình kinh tế Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng và tiềm năng phát triển của TPHCM mới, cơ hội cho các địa phương ven biển; Những cơ hội mới từ cảng biển, logistic, du lịch biển và chuyển đổi số…

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra tọa đàm với nội dung: Nhận diện không gian phát triển mới; Du lịch xanh và giá trị gia tăng từ kinh tế biển; Chuyển đổi số, Thương hiệu và năng lực cạnh tranh.

QUANG VŨ