Khánh Hòa: Dừng lưu thông tạm thời theo giờ trên quốc lộ 27C để xử lý sạt lở

Việc dừng lưu thông tạm thời cục bộ trên quốc lộ 27C nhằm khắc phục sạt lở trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Chiều 21-8, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có thông báo về kế hoạch dừng giao thông tạm thời cục bộ trên quốc lộ 27C (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh) nhằm phục vụ thi công gia cố mái taluy dương, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cụ thể, thời gian thực hiện kéo dài từ ngày 18-8 đến ngày 15-9-2026. Phạm vi dự kiến tạm dừng giao thông từ Km41+500 đến Km45+200 (tập trung xử lý tại các vị trí sạt lở Km44+500 và Km44+920). Đây là các vị trí xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Một vị trí sạt lở xảy ra trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, qua tỉnh Khánh Hòa) vào cuối năm 2025

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, việc tạm dừng giao thông chỉ thực hiện vào các khung giờ thấp điểm, với thời gian dừng không quá 60 phút cho mỗi đợt thi công. Các đơn vị thi công sẽ triển khai giải pháp gia cố mái taluy bằng hệ thống lưới thép sức kháng cao kết hợp hàng rào chống đá rơi, đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết, biển báo và rào chắn cảnh báo hai đầu khu vực.

Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi lưu thông qua khu vực này cần chủ động theo dõi kế hoạch, lựa chọn thời gian, hành trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn điều tiết giao thông của lực lượng chức năng tại hiện trường.

TIẾN THẮNG