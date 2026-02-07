Xã hội

Khắc phục các điểm sạt lở trên đường đèo nối miền núi Khánh Hòa

Hàng chục thiết bị và công nhân đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên đoạn đèo nối các xã miền núi của tỉnh Khánh Hòa, nhằm bảo đảm giao thông dịp Tết Nguyên đán.

Cận cảnh các điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Sơn. Thực hiện: HIẾU GIANG
Đèo Khánh Sơn 4.jpg

Giữa tháng 11-2025, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến tỉnh lộ 9, đoạn qua đèo Khánh Sơn, xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, làm tuyến đường nối vùng đồng bằng với các xã Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn bị chia cắt.

Đèo Khánh Sơn 2.jpg

Theo thống kê, toàn tuyến đèo Khánh Sơn ghi nhận 28 điểm sạt lở. Hơn 2 tháng qua, hàng chục thiết bị và công nhân đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở. Trong đó, công tác hốt dọn đất đá và sửa chữa đã hoàn thành vào đầu tháng 12-2025 để thông xe 2 làn.

Đèo Khánh Sơn 1.jpg
Đèo Khánh Sơn 5.jpg

Khu vực suối Tường Vy (xã Cam An) bị sạt lở vào tối 16-11-2025, vùi lấp lán trại có 3 người bên trong, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Hiện vị trí này đã hoàn tất công tác hốt dọn đất đá, sửa chữa và thông xe 2 làn.

Đèo Khánh Sơn 11.jpg

Trước đó, vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2025, tỉnh Khánh Hòa hai lần công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông, trong đó có tỉnh lộ 9.

Đèo Khánh Sơn 6.jpg

Dù đường đèo đã thông tuyến nhưng nhiều vị trí taluy âm vẫn tạo “hàm ếch”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện qua đèo.

Đèo Khánh Sơn 7.jpg
Đèo Khánh Sơn 8.jpg

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện đơn vị bảo trì đang gia cố mái taluy âm bằng rọ đá, khoan cấy thép làm tường chắn, đồng thời sửa chữa rãnh và tràn thoát nước. Các vị trí chưa hoàn thiện được rào chắn tôn; mặt đường hư hỏng được thảm bê tông nhựa nhằm bảo đảm giao thông trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

Đèo Khánh Sơn 10.jpg

Khu vực đèo hiện vẫn có nhiều mạch nước ngầm rỉ trong núi, lực lượng chức năng phải túc trực theo dõi thường xuyên.

Đèo Khánh Sơn 3.jpg

Đèo Khánh Sơn dài hơn 56 km, nối quốc lộ 1 (xã Cam Lâm) với vùng miền núi Khánh Hòa, có nhiều khúc cua gấp, đỉnh đèo cao khoảng 600m, thường xuyên sạt lở khi thời tiết xấu.

HIẾU GIANG

