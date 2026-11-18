Ngày 18-11, tại Hà Nội, hội thảo khoa học “40 năm đổi mới chính sách văn hóa (1986-2026) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VH-TT-DL) tổ chức, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan văn hóa.

Hội thảo là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới tư duy, hoạch định và thực thi chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước; đồng thời nhận diện những vấn đề đặt ra, đề xuất giải pháp, tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng nêu rõ, qua 40 năm đổi mới, văn hóa ngày càng được khẳng định là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh NGỌC BÍCH

Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5%GDP. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư chưa tương xứng, chính sách liên ngành thiếu đồng bộ, chênh lệch trong tiếp cận và thụ hưởng văn hóa vẫn còn. Trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng xuyên biên giới cũng đặt ra thách thức đối với bản sắc, chủ quyền văn hóa và quyền tác giả.

Trước những yêu cầu mới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và phối hợp liên ngành.

"Đổi mới chính sách văn hóa phải bắt đầu từ con người và hướng tới con người. Thành công của chính sách được thể hiện ở việc mỗi người dân có thêm cơ hội hưởng thụ văn hóa, mỗi người sáng tạo được khích lệ cống hiến, mỗi giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa" - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh NGỌC BÍCH

Từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn triển khai, trong đề dẫn hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Hoàng Hà nhận định, tư duy lý luận và hệ thống chính sách văn hóa đã có nhiều bước tiến sau 40 năm đổi mới, song khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn vẫn còn. Chênh lệch thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền, hạn chế về nhân lực, nhất là ở cơ sở, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chính sách. Do đó, cần xây dựng các cơ chế đồng bộ, ưu đãi và đặc thù để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho văn hóa phát triển lâu dài...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề xuất đưa văn hóa hiện diện trong mọi mặt đời sống, chuyển từ cách làm bao cấp, làm thay sang kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo; gắn bảo tồn di sản với phát triển và chủ động làm chủ không gian số.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thước đo phát triển văn hóa phải được nhìn nhận qua những thay đổi trong đời sống và hạnh phúc của con người.

Với 35 tham luận và nhiều ý kiến trực tiếp trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, du lịch..., hội thảo đã tập trung đánh giá thành tựu, hạn chế và bài học sau 40 năm đổi mới chính sách văn hóa; đồng thời đề xuất giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng nhân lực văn hóa cơ sở, phát triển hạ tầng văn hóa số và hoàn thiện thể chế. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, gửi đến cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng chính sách trong thời gian tới.

VĨNH XUÂN