Sức sống cơ sở

Phường Vũng Tàu trao 530 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ

SGGPO

Chiều tối 26-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu phối hợp với Phật Giáo phường Vũng Tàu tổ chức lễ hội “Ẩm thực gắn kết – gây quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ”, nhằm vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, 30 gian hàng ẩm thực được tổ chức, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động ẩm thực và tiền đóng góp thiện nguyện của người dân, du khách khi tham gia lễ hội sẽ tiếp tục được góp vào Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ.

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Gian hàng của đoàn Thanh niên trường THCS Vũng Tàu tham dự lễ hội ẩm thực. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, Ban tổ chức trao 530 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tổng trị giá 530 triệu đồng, đến các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 của phường Vũng Tàu.

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Người dân lựa chọn món ăn tại lễ hội ẩm thực. Ảnh: QUANG VŨ

Theo kế hoạch, trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, phường Vũng Tàu tiếp tục triển khai nhiều hoạt động vận động nguồn lực xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn.

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Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu nhận bảng tượng trưng ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: QUANG VŨ

Trong đó, địa phương chú trọng hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề; trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh; giúp sửa chữa nhà ở, nhu yếu phẩm và chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

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Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vũng Tàu nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: QUANG VŨ

Cùng với lễ hội ẩm thực, phường dự kiến tổ chức hoạt động đi bộ quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, giải Pickleball và các chương trình văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật quần chúng.

Các hoạt động hướng đến huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm và người dân, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

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QUANG VŨ

Từ khóa

Vũng Tàu học bổng Nguyễn Hữu Thọ phường Vũng Tàu

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