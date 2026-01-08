Trộm gần 10 chỉ vàng của gia đình rồi dựng hiện trường giả

Ngày 8-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Quỳ Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (sinh năm 2000, trú bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an bắt giữ Vi Văn Hạnh cùng tang vật. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, ngày 1-1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, trị giá khoảng 150 triệu đồng. Số vàng là tài sản gia đình tích góp nhiều năm, cùng số vàng con gái gửi nhờ cất giữ. Thời điểm xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình đều không có mặt tại nhà.

Quá trình điều tra, truy xét, Công an xã Quỳ Châu đã làm rõ và bắt giữ Vi Văn Hạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Hạnh được xác định là con trai của chủ nhà bị mất trộm.

Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận do cần tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, đã nói dối gia đình đi làm tại Quế Phong, sau đó bắt xe về Quỳ Châu, đột nhập phòng ngủ của gia đình lấy trộm gần 10 chỉ vàng mang đi bán rồi dùng số tiền 150 triệu đồng để đánh bạc trên mạng và thua hết. Trong quá trình thực hiện hành vi, Hạnh còn dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

