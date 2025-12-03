Đắk Lắk: Bắt nữ giúp việc trộm 1 lượng vàng của chủ nhà

Sáng 3-12, lãnh đạo Công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ vụ việc nữ giúp việc trộm 1 lượng vàng của chủ nhà.

Theo thông tin ban đầu, bà V.B.N. (sinh năm 1978, trú tại TP Hà Nội) được bà N.T.T.H. (trú thôn 9, xã Ea Drông) thuê giúp việc nhà. Quá trình giúp việc, bà N. phát hiện chủ nhà cất tài sản trong két sắt. Lợi dụng chủ nhà sơ hở, bà N. đã lén mở két sắt lấy 2 chiếc nhẫn vàng, tổng trọng lượng 1 lượng vàng. Đến ngày 1-12, bà H. kiểm tra két sắt và phát hiện mất vàng nên làm đơn trình báo công an.

Qua xác minh, cơ quan công an nghi ngờ bà N. là thủ phạm trộm tài sản trên nên mời đến làm việc. Ban đầu, bà N. quanh co chối tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã chứng minh và bà N. thừa nhận hành vi trộm số vàng trên. Bà N. khai nhận đã bán 2 chiếc nhẫn vàng cho một tiệm vàng ở xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) được 140 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với V.B.N. để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

MAI CƯỜNG