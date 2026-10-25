Chăm lo tết bằng công nghệ số

Nhắc đến chăm lo tết cho công nhân, hình ảnh quen thuộc thường là những hàng dài người lao động xếp hàng chờ nhận quà trong các buổi trao tặng. Dù mang ý nghĩa sẻ chia, hình thức này đôi khi vẫn gây bất tiện khi quà tặng chưa sát nhu cầu, cồng kềnh, khó mang về quê hoặc thời gian trao tặng trùng thời điểm người lao động bận rộn chuẩn bị đón tết.

Việc đẩy mạnh số hóa đang mở ra những cách làm mới trong chăm lo cho người lao động, theo hướng linh hoạt, thuận tiện và thiết thực hơn. Công nghệ còn tạo điều kiện để công nhân tiếp cận các tiện ích số trong đời sống.

Thay vì trao những phần quà giống nhau (thường gồm dầu ăn, bột ngọt, gạo, mì gói, bánh kẹo, nước ngọt hoặc nồi cơm điện, bộ chén dĩa sứ, ấm điện…), các địa phương và tổ chức công đoàn có thể triển khai hình thức hỗ trợ bằng tiền (tiền mặt, chuyển khoản hoặc phiếu mua hàng điện tử).

Năm nay, chương trình “Chợ tết Công đoàn - Xuân 2027” tiếp tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Thông qua nền tảng số, người lao động được lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết với mức giá ưu đãi.

Chương trình còn có phiếu mua hàng điện tử, mã giảm giá và gian hàng 0 đồng dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu mùa cuối năm.

Số hóa công tác an sinh giúp giảm bớt các khâu trung gian, chi phí tổ chức và vận chuyển quà tặng. Dù vậy, công nghệ số không thể thay thế hoàn toàn các hoạt động chăm lo trực tiếp.

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa trao tận tay; những buổi thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn vẫn cần được duy trì để động viên, chia sẻ với người lao động. Vì thế, cần kết hợp linh hoạt các hình thức chăm lo, vừa phát huy tiện ích của công nghệ, vừa giữ được sự gần gũi và tinh thần sẻ chia kịp thời, đúng đối tượng.

Sự thấu cảm, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm mới làm nên giá trị cốt lõi của công tác an sinh. Đổi mới phương thức chăm lo tết nên hướng đến việc đáp ứng đúng nhu cầu, giảm bớt bất tiện và trao thêm quyền chủ động cho người lao động.

Nhờ đó, công nhân sẽ được thụ hưởng những chính sách thiết thực và có cơ hội tiếp cận công nghệ, từng bước thích ứng với thời đại số.

PHƯƠNG TRANG