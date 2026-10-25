Bộ Nội vụ khảo sát tại các xã dự kiến lên phường ở TPHCM

Ngày 25-10, các đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã khảo sát thực tế tại nhiều xã trên địa bàn TPHCM nhằm đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập phường, làm cơ sở thẩm định hồ sơ đề án theo quy định.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), làm trưởng đoàn, khảo sát tại các xã Long Sơn, Long Hải, Long Điền, Hồ Tràm, Hiệp Phước, Nhà Bè và Cần Giờ.

Đoàn công tác trao đổi khi khảo sát thực tế tại xã Long Hải. Ảnh: TRÚC GIANG

Nội dung khảo sát tập trung vào hiện trạng hạ tầng giao thông, các khu vực ven biển, không gian phát triển đô thị và những địa bàn tập trung hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng.

Tại các điểm khảo sát, đoàn công tác ghi nhận hiện trạng hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và những lợi thế đặc thù của từng địa bàn; đồng thời trao đổi với chính quyền địa phương, làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đề án, phục vụ quá trình thẩm định.

Tại xã Hồ Tràm, bên cạnh đánh giá hiện trạng hạ tầng và các điều kiện phát triển đô thị, đoàn khảo sát cũng ghi nhận lợi thế du lịch biển, nghỉ dưỡng của địa phương. Đây là tiềm năng để thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo việc làm.

Đoàn công tác trao đổi với lãnh đạo xã Long Điền tại Công viên Di tích lịch sử - văn hóa Bàu Thành.

﻿ Ảnh: TRÚC GIANG

* Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), làm trưởng đoàn, khảo sát tại các xã Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và Bình Lợi.

Đoàn khảo sát dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: Nguyễn Tân

Tại xã Xuân Thới Sơn, đoàn khảo sát một số tuyến đường, công trình giáo dục và dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế. Tại xã Bà Điểm, đoàn đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng, Đền tưởng niệm Ngã Ba Giồng; đồng thời khảo sát các tuyến giao thông trọng điểm.

Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, cho biết địa phương có lợi thế cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM, kết nối thuận lợi qua các trục giao thông quan trọng. Xã Bà Điểm đã đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập phường; có 47.003/50.723 hộ dân (đạt 92,66%) và 100% đại biểu HĐND xã (tham dự kỳ họp chuyên đề ngày 18-6-2026) đồng thuận đề án thành lập phường.

Đoàn khảo sát Trường Tiểu học - THCS Tạ Uyên, xã Thới Sơn. Ảnh: Nguyễn Tân

Tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc), đoàn khảo sát hiện trạng hạ tầng và định hướng phát triển đô thị. Khu công nghiệp có quy mô 207ha, thu hút 150 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động và dự kiến mở rộng thêm 56ha.

Đoàn khảo sát tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc. Ảnh: SONG MAI

* Đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), làm trưởng đoàn, khảo sát tại các xã Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng. Đoàn khảo sát làm việc với chính quyền địa phương về tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập phường; trong đó tập trung vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, giao thông, công trình công cộng và vệ sinh môi trường.

Qua khảo sát và trao đổi, đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong chuẩn bị hồ sơ, rà soát số liệu và đánh giá hiện trạng. Đoàn đề nghị tiếp tục hoàn thiện các số liệu kỹ thuật, rà soát những tiêu chí cần bổ sung, chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ và bảo đảm sự đồng thuận của người dân. Kết quả khảo sát tại các địa phương là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về đề án thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng các xã, phục vụ công tác thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

TRÚC GIANG - NGUYỄN TÂN - THANH THẢO - SONG MAI