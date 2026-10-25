Họp mặt truyền thống lần thứ 19 Ban Liên lạc Vùng 5 Hải quân tại TPHCM

Ngày 25-10, Ban Liên lạc truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tại TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 19, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2026).

Tham dự buổi họp mặt có Thượng tá Phan Văn Toàn, Phó Trưởng Ban liên lạc Truyền thống Hải quân tại TPHCM; Chuẩn Đô đốc Ngô Quang Tiến, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Học viện Hải quân tại TPHCM.

Các đại biểu Ban Liên lạc truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tại TPHCM tại buổi họp mặt truyền thống lần thứ 19. Ảnh: KHẢ HÂN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Hợi, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Liên lạc Truyền thống Vùng 5 Hải quân tại TPHCM đánh giá, trong năm 2026, ban triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, tổ chức đoàn cán bộ thăm Bộ Tư lệnh Vùng 5 và các đơn vị đóng quân tại Phú Quốc nhân kỷ niệm 50 năm thành lập vùng. Công tác chăm lo đời sống tinh thần hội viên được thực hiện chu đáo...

Nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, tại buổi họp mặt, các đại biểu thống nhất bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường trực Ban Liên lạc.

Ban tổ chức chương trình trao hoa và quà mừng thọ hội viên cao tuổi tại chương trình

Dịp này, ban tổ chức đã trao hoa và quà cho 16 hội viên cao tuổi. Theo đó, ngoài 15 hội viên tròn 70 tuổi được tặng quà, chúc mừng tại buổi họp mặt, trước đó, Thường trực Ban Liên lạc đã thăm hỏi, tặng quà Đại tá Trịnh Khắc Thuyết (98 tuổi), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Chỉ huy trưởng Vùng 5 Hải Quân tại nhà riêng.

Năm 2027, Ban Liên lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống hội viên.

KHẢ HÂN