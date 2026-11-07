Đề xuất cơ chế ưu đãi chưa từng có cho địa bàn du lịch trọng điểm

Chính phủ đề xuất một hệ thống chính sách ưu đãi toàn diện, tập trung các địa bàn du lịch trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, khu du lịch quốc gia, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 7-11, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược không được ưu đãi

Dự thảo nghị quyết phân loại các dự án đầu tư du lịch thành nhóm quy mô khác nhau để áp dụng mức ưu đãi tương ứng, gồm: dự án chất lượng cao (vốn tối thiểu 3.000 tỷ đồng), dự án động lực (vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng) và dự án cộng đồng, sinh thái quy mô vừa và nhỏ.

Đáng lưu ý, những cơ chế ưu đãi chưa từng có được dành riêng cho nhóm dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, tập trung các địa bàn du lịch trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, khu du lịch quốc gia, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Đây là những siêu tổ hợp du lịch - văn hóa - thể thao - giải trí có tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, trong đó, riêng phần vốn dành cho các hạng mục du lịch trực tiếp đạt tối thiểu 15.000 tỷ đồng và cam kết tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 2.000 lao động.

Hội trường Diên Hồng sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Để thu hút nhà đầu tư chiến lược, tờ trình đề xuất áp dụng các ưu đãi vượt trội, cho phép kéo dài thời hạn hoạt động dự án lên tới 70 năm; áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 10%. Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo, tính từ năm đầu tiên có doanh thu.

"Tất cả chính sách ưu đãi này được áp dụng với điều kiện kiên quyết là loại trừ hoàn toàn các hợp phần kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản ra khỏi hạng mục du lịch được hưởng ưu đãi", Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngoài ra, Chính phủ còn đề xuất cho phép nhiều “sandbox” như thí điểm hoạt động 24/7 đối với kinh tế đêm, phố lễ hội, tổ hợp giải trí tích hợp với quy trình thủ tục rút gọn và cấp phép một lần cho các chương trình nghệ thuật, sự kiện quy mô lớn; thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất cho phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước không trực tiếp kinh doanh đối với các khách sạn nghỉ dưỡng 4–5 sao có mật độ xây dựng gộp dưới 25%...

Đặc biệt, mở rộng miễn thị thực song phương, áp dụng visa linh hoạt cho khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách chữa bệnh; thí điểm cơ chế thị thực và giấy phép lao động thuận lợi cho các chuyên gia, nghệ sĩ quốc tế đến làm việc tại các dự án du lịch trọng điểm.

Băn khoăn về ưu đãi rất cao với thời hạn kỷ lục

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra, thể hiện sự đồng thuận cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Cơ quan thẩm tra đánh giá cao mục tiêu của dự thảo trong tháo gỡ các nút thắt thể chế, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển bứt phá.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy nhiên, đối với đề xuất đột phá nhất - chính sách ưu đãi cho các dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh, quy định mức ưu đãi thuế TNDN và thời hạn dự án lên đến 70 năm đang được thiết kế ở mức rất cao, nhưng hồ sơ trình chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội tương ứng số thu ngân sách bị giảm bớt.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Quốc hội cân nhắc kỹ quy định này trước khi “bấm nút” thông qua.

Liên quan tính minh bạch và điều kiện thụ hưởng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ xác định tính khả thi của quy định mức vốn 30.000 tỷ đồng và quy định "bắt buộc giải ngân tối thiểu 30% vốn trong 3 năm"; kiểm tra chặt chẽ việc tách biệt hạch toán để kiên quyết loại trừ các hoạt động kinh doanh casino, bất động sản “ăn theo” chính sách.

“Bên cạnh đó, với mục tiêu bảo vệ doanh nghiệp nội địa và cộng đồng dân cư, đề nghị nghị quyết thiết kế các điều khoản ưu tiên rõ ràng cho doanh nghiệp du lịch trong nước. Đặc biệt, đối với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, phải bảo đảm người dân địa phương và doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự là chủ thể tham gia quản lý, thụ hưởng lợi ích kinh tế thực chất", ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Người đứng đầu cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu rà soát, kiên quyết không để các văn bản hướng dẫn dưới luật tự ý mở rộng những ngoại lệ về thuế và ngân sách.

ANH PHƯƠNG