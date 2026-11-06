Hà Nội cảnh báo tour "0 đồng", tăng kiểm soát thị trường du lịch cuối năm

Trong hai tháng cuối năm 2026, Hà Nội đẩy mạnh các chương trình kích cầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ, cảnh báo tour “0 đồng” có dấu hiệu trục lợi thông qua bán hàng

Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường du lịch cuối năm. Ảnh: THU HÀ

Ngày 6-11, Sở VH-TT-DL Hà Nội cho biết 10 tháng đầu năm 2026, Thủ đô ước đón 30,36 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 7,57 triệu lượt, khách nội địa đạt 22,78 triệu lượt, tăng 2,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13%.

Trong hai tháng cuối năm, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu. Tập trung vào những sản phẩm có khả năng tạo trải nghiệm và kết nối thị trường, gắn với thế mạnh văn hóa, di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các sự kiện lễ hội.

Chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch cuối năm cũng được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến. Đáng chú ý có Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026; Không gian quảng bá VH-TT-DL Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Lễ hội áo dài dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11. Ảnh: PHÚ NGUYỄN

Song song với kích cầu, Hà Nội tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ tại các điểm đến. Sở VH-TT-DL đã ban hành văn bản tuyên truyền, cảnh báo về tour du lịch “0 đồng”. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu chấp hành quy định pháp luật, công khai minh bạch chương trình và giá dịch vụ, bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Sở cũng yêu cầu không tổ chức hoặc liên kết các chương trình du lịch miễn phí, tour “0 đồng” nhằm trục lợi thông qua hoạt động bán hàng. Đây là một trong những giải pháp góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn.

VĨNH XUÂN