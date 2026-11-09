Website quảng bá du lịch Việt đứng thứ 2 Đông Nam Á

Ngày 9-11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel đã vượt qua website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Theo dữ liệu từ Similarweb (chuyên trang xếp hạng website toàn cầu), trong tháng 10-2026, vietnam.travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước. Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%. Đứng đầu khu vực là visitsingapore.com của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

Du khách quốc tế tham quan TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập của Việt Nam trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan. Số trang xem trung bình của vietnam.travel đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Hoạt động trải nghiệm du lịch tại lễ hội Thổ cẩm lần đầu tiên tổ chức tại Lào Cai. Ảnh: HOÀNG HÀ

Một trong những thay đổi nổi bật là vietnam.travel mở rộng từ một website chỉ sử dụng tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm: Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái Lan. Việc bổ sung 10 ngôn ngữ giúp vietnam.travel tiếp cận sâu hơn các thị trường khách quốc tế.

Du khách thưởng thức các tiết mục nghệ thuật trên Saigon WaterGO. Ảnh: KIM TOẢN

Điểm khác biệt trong chiến lược nâng cấp vietnam.travel là sẽ tích hợp thông tin quảng bá với các tiện ích và dịch vụ du lịch thực tế. Du khách có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển; lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt và thanh toán trực tuyến thông qua các kết nối được tích hợp trên nền tảng.

Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và hỗ trợ du lịch cũng từng bước được phát triển, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du khách. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ và cá nhân hóa trải nghiệm.

Sở Du lịch TPHCM đang triển khai chiến dịch “Vibrant Ho Chi Minh City – Sống động từng trải nghiệm” nhằm chuẩn hóa hệ thống nhận diện với 5 giá trị cốt lõi: Xanh, Giao thoa, Kết nối, An yên và Rực rỡ. Các giá trị này định hình dòng sản phẩm đa dạng, gồm: sông nước, di sản, MICE, y tế, ẩm thực... Sở Du lịch TPHCM cũng ban hành Brand Guidelines (bộ quy chuẩn thương hiệu hoặc cẩm nang thương hiệu) giúp lan tỏa thương hiệu du lịch, thúc đẩy đầu tư và nâng tầm hình ảnh toàn đô thị.

THI HỒNG