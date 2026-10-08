Dự kiến khởi công đường dẫn cầu Cần Thơ 2 trong năm 2027

Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng, thuộc công trình kết hợp đường bộ và đường sắt, dự kiến sẽ khởi công đường dẫn cầu vào năm 2027.

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2

Chiều 8-10, tại cuộc họp báo định kỳ quý 3 năm 2026, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã thông tin liên quan đến dự án cầu Cần Thơ 2.

Theo phương án nghiên cứu, dự án cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 27.000 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe cao tốc. Công trình được thiết kế kết hợp giữa đường bộ và đường sắt, với đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ thông tin về dự án cầu Cần Thơ 2

Cầu Cần Thơ 2 dài khoảng 15km, nối địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Trong đó, phía Cần Thơ kết nối tại nút giao IC2 và nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; phía Vĩnh Long kết nối tại khu vực nút giao Chà Và và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Phần đường dẫn được thiết kế quy mô 6 làn xe, tốc độ 100 km/giờ. Tuyến đường sắt đôi sử dụng khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế khoảng 120 km/h; tốc độ khai thác tối đa dự kiến 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng.

Cầu chính được thiết kế dạng cầu dây văng, với sơ đồ nhịp 210m - 450m - 210m, tổng chiều dài phần cầu chính khoảng 870m, rộng 30,5m.

Phần đường dẫn cầu Cần Thơ 2 dự kiến sẽ khởi công trong quý 4-2027. Đối với phần cầu chính dự kiến sẽ khởi công vào quý 2-2028, đánh dấu bước triển khai đồng loạt các hạng mục của dự án.

TUẤN QUANG