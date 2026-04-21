Nguy cơ quá tải trên cầu Cần Thơ

Cầu Cần Thơ

Hiện nay, toàn tuyến cao tốc từ Cà Mau đến TPHCM xem như cơ bản đã hoàn thành. Trên tuyến cao tốc này, cầu Cần Thơ hiện hữu được xem là lối đi độc đạo để các xe từ Cà Mau, An Giang, Cần Thơ di chuyển đến TPHCM và ngược lại. Do đó, áp lực phương tiện lưu thông lên cầu Cần Thơ sẽ rất lớn, dần hình thành nút “cổ chai” kéo theo nguy cơ ùn ứ, kẹt xe sẽ xảy ra thường xuyên.

Xe ùn ứ vào giờ cao điểm tại cầu Cần Thơ phía Vĩnh Long

Là một đơn vị vận tải hàng hóa tuyến Cần Thơ – TPHCM và ngược lại, ông Nguyễn Anh Mến, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Phát, bày tỏ lo lắng: “Hiện lưu lượng xe đổ dồn về cầu Cần Thơ khá lớn, ở khung giờ cao điểm, các xe phải nối đuôi nhau để qua cầu. Do đó, chỉ cần một sự cố giao thông nhỏ trên cầu, toàn tuyến sẽ dễ rơi vào cảnh tê liệt, ùn ứ, đặc biệt là những dịp cuối năm hoặc các ngày lễ, tết”.

Xe từ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hướng về nút giao IC3 để lên cầu Cần Thơ

Bên cạnh đó, tại các nút giao lớn trên đường dẫn cầu Cần Thơ hiện cũng đang rơi vào tình trạng ùn ứ, kẹt xe thường xuyên. Cụ thể là các nút giao như: nút IC4 (giao với quốc lộ 61C), nút giao vòng xoay Trần Hoàng Na và nút IC3 (giao với quốc lộ 91B). Các nút giao này là điểm giao cắt giữa quốc lộ 1A với các quốc lộ khác và là cửa ngõ ra - vào trung tâm TP Cần Thơ nên tình trạng kẹt xe càng dễ xảy ra hơn.

Phương tiện nối đuôi nhau qua cầu Cần Thơ

Theo các đơn vị vận tải, “nút cổ chai” cầu Cần Thơ sẽ diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn khi tuyến cao tốc trục ngang “Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng” dự kiến đi vào khai thác vào cuối năm 2026. Vì lúc này, cầu Đại Ngãi 1 vẫn chưa thể sử dụng (dự kiến phải đến tháng 6-2028), các phương tiện chưa thể di chuyển lên TPHCM thông qua quốc lộ 60. Do đó, các xe từ cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng vẫn sẽ đổ dồn về cầu Cần Thơ và kịch bản ùn ứ, kẹt xe tại cầu Cần Thơ sẽ tái diễn giống như cầu Rạch Miễu trước đây (khi chưa có cầu Rạch Miễu 2).

Vòng xoay Trần Hoàng Na nằm trên đường dẫn cầu Cần Thơ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe

Trong khi đó, theo kế hoạch dự kiến, cầu Cần Thơ 2 có vốn đầu tư khoảng 28.500 tỷ đồng phải chờ đến năm 2027 mới được khởi công và mất 5 năm để hoàn thành. Như vậy, nếu tiến độ diễn ra theo đúng kế hoạch thì phải đến năm 2032, cầu Cần Thơ 2 mới có thể đưa vào sử dụng và san sẻ, giảm áp lực cho cầu Cần Thơ hiện hữu.

Phương tiện ùn ứ vào giờ cao điểm tại nút giao IC3, TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV cho rằng, trong khi chờ cầu Cần Thơ 2 xây dựng thì áp lực giao thông sẽ tăng lên đối với cầu Cần Thơ hiện hữu. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện trở về phía Cà Mau giảm dần, nên theo đánh giá cầu Cần Thơ cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu để các xe lưu thông. Dù vậy, nguy cơ ùn ứ, kẹt xe vào các ngày nghỉ, lễ, tết hoặc sự cố giao thông trên cầu vẫn có thể xảy ra. Do đó, Khu Quản lý đường bộ IV sẽ phối hợp với địa phương theo dõi, nắm chặt diễn biến lưu thông để có sự điều tiết, phân luồng kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, kẹt xe diễn ra.

Dòng phương tiện nối đuôi tại nút giao IC3 để rẽ qua cầu Cần Thơ lên TPHCM

Ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, ngay từ đầu năm 2026, sở đã phối hợp cùng công an thành phố khảo sát để tìm giải pháp xử lý ùn tắc giao thông trên lối dẫn vào cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Theo đó, các bên đã thống nhất cải tạo, mở rộng các đường nhánh tại nút giao IC3, đồng thời thực hiện phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông từ các đường nhánh để đi vào cao tốc. Ngoài ra, sở cũng đã khảo sát và kiến nghị UBND thành phố đề xuất Bộ Xây dựng thực hiện thêm cầu vượt tại nút giao IC3 và tại vòng xoay Trần Hoàng Na nhằm giảm xung đột giao thông. Về lâu dài, thành phố cũng sẽ có kiến nghị Bộ Xây dựng trình Quốc hội sớm thông qua chủ trương xây dựng cầu Cần Thơ 2.

Dự kiến phải đến năm 2032 cầu Cần Thơ 2 mới được đưa vào khai thác để giảm tải cho cầu Cần Thơ hiện hữu

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết, các dự án cao tốc tại ĐBSCL là ước mơ của bao thế hệ người dân trong vùng, là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng. Trong đó, cầu Cần Thơ 2 là một mắt xích quan trọng, nên tỉnh sẽ quyết liệt, tích cực tham gia thực hiện khi có chủ trương xây dựng cầu. Tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.

TUẤN QUANG