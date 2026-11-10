Quảng Ngãi: Hỗ trợ di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Trưa 10-11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp các lực lượng địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thôn Nước Lầy, ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.
Khu dân cư nằm bên suối Nước Lầy bị chia cắt với khu vực bên ngoài, lực lượng chức năng phải chăng dây thừng qua suối, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.
Với phương châm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, các lực lượng đã vận động, hỗ trợ di dời các hộ dân đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy.
* Cùng ngày, ông Huỳnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, địa phương đã khẩn trương sơ tán 12 hộ dân với 40 nhân khẩu tại tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng đến nơi an toàn sau khi phát hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.
Toàn bộ 40 người đã được sơ tán đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và nhà các hộ dân lân cận. Chính quyền địa phương đang bố trí nơi ăn ở, ổn định đời sống cho người dân.