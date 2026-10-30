Khởi công dự án du lịch nghỉ dưỡng hơn 16.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Lễ khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Dự án quy mô khoảng 168ha, nằm trên địa bàn 3 xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị); gồm 2 phân khu chính được kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo.

Phối cảnh dự án

Phân khu hồ Thác Chuối định hướng phát triển thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, công trình thương mại, dịch vụ, ẩm thực, không gian văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí. Các công trình tổ chức gắn với cảnh quan mặt nước và địa hình tự nhiên tại khu vực này.

Phân khu đỉnh U Bò (ở độ cao khoảng 1.009m) phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng.

Hệ thống 5 tuyến cáp treo hiện đại, kết nối các phân khu, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và trải nghiệm từ không gian hồ nước lên đỉnh núi, khai thác lợi thế cảnh quan đặc trưng của khu vực.

Tại lễ khởi công, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết, dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Quá trình chuẩn bị đầu tư dự án thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và di sản.

Khu vực triển khai dự án

Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn, hoàn thành quý 2-2037 (phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý 2-2028). Khi hoàn thành, dự án hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tạo ra hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng ngàn cơ hội sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

VĂN THẮNG