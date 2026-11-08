Gia Lai đôn đốc xây dựng các khu tái định cư vùng thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh vừa kiểm tra tiến độ các dự án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tại các xã Ia Tul, Ia Hiao và Uar.

Theo báo cáo, 3 địa phương đang triển khai các khu tái định cư tập trung rộng khoảng 72,5ha, dự kiến bố trí chỗ ở cho 737 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cụ thể, tại xã Ia Tul, khu tái định cư buôn Tơ Khế rộng gần 22ha, bố trí 207 hộ dân buôn Jứ. Đến ngày 2-11, có 170 hộ chuyển đến nơi ở mới, đạt hơn 82%. Địa phương đang xây dựng, di dời 135 căn nhà sàn, đồng thời giải quyết vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và phân chia đất.

Các chiến sĩ hành quân đến công trường, tiếp sức cùng bà con Jrai ở xã Ia Tul dựng nhà mới trước mùa mưa lũ. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại xã Ia Hiao, khu tái định cư thôn Điểm 9 rộng 15,6ha, dự kiến bố trí 180 hộ. Địa phương đã chi trả bồi thường đất cho 34 hộ với kinh phí khoảng 14 tỷ đồng, đang hoàn thiện phương án giao đất và xây dựng nhà ở. Trong khi đó, xã Uar đang triển khai khu tái định cư buôn Nu rộng 35ha, phục vụ 350 hộ. Công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và thủ tục giao đất đang được đẩy nhanh.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và xây dựng nhà ở. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, gắn hoàn thiện hạ tầng với vận động, di dời dân cư. Yêu cầu các địa phương xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2026, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn trước mùa mưa bão.

XUÂN HUYÊN