Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ Quảng Trị 4 máy radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 10-11, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ Quảng Trị 4 máy radar xuyên đất

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ.

Hoạt động nhằm hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Quảng Trị tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, cảm ơn sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm. Đồng chí nhấn mạnh, việc hỗ trợ không chỉ góp phần bổ sung trang thiết bị kỹ thuật mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Theo Đại tá Trương Viết Hải, Quảng Trị hiện còn hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trong khi đó, địa hình nhiều khu vực đã thay đổi sau chiến tranh, nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử ít dần, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập ít nhất 430 hài cốt liệt sĩ. Sau 240 ngày triển khai, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt liệt sĩ, đạt 49,07% chỉ tiêu.

VĂN THẮNG